Predraft Measurements Year Source Height w/o Shoes Height w/shoes Weight Wingspan Standing Reach Body Fat No Step Vert Max Vert 2014 Nike Skills Academy NA 6' 8.5" 207 7' 2.5" NA NA NA NA Year Source Height w/o Shoes Height w/shoes Weight Wingspan Standing Reach Body Fat No Step Vert Max Vert 2014 Nike Skills Academy NA 6' 8.5" 207 7' 2.5" NA NA NA NA

Basic Per Game Statistics - Comprehensive Stats - Statistical Top 25s Year League Name GP Min Pts FG FGA FG% 2Pt 2PtA 2P% 3Pt 3PtA 3P% FTM FTA FT% Off Def TOT Asts Stls Blks TOs PFs 2016/17 NCAA Ted Kapita 9 16.9 6.8 2.6 4.1 62.2 2.6 4.1 62.2 0.0 0.0 1.7 2.1 78.9 1.4 4.1 5.6 0.7 0.1 0.3 1.1 2.2 Year League Name GP Min Pts FG FGA FG% 2Pt 2PtA 2P% 3Pt 3PtA 3P% FTM FTA FT% Off Def TOT Asts Stls Blks TOs PFs 2016/17 NCAA Ted Kapita 9 16.9 6.8 2.6 4.1 62.2 2.6 4.1 62.2 0.0 0.0 1.7 2.1 78.9 1.4 4.1 5.6 0.7 0.1 0.3 1.1 2.2

Player Page | Player Stats | Related Articles | Add to My Draft Express

This player does not currently have a completed profile or player blog entries.